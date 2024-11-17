Президент Колумбии: В конференции по Украине должны участвовать Москва и Киев

По его словам, в таком формате колумбийские власти будут в ней участвовать. Так глава государства прокомментировал новость о виртуальной встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями колумбийского университета Ла-Сабана, в ходе которой глава государства выразил сожаление, что Колумбия не приняла участие на мирной конференции по Украине в июне в Швейцарии.

«Мирные конференции без Украины или без России — не о мире, а о войне», — отметил Петро.

Ранее Петро выразил мнение, что «мирная» конференция по Украине не позволяет организовать свободную дискуссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

