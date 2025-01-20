Представитель ХАМАС Хади: Сделка по Газе состоялась благодаря давлению Трампа
Сделка по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа состоялась благодаря давлению избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади в разговоре с Пятым каналом.
Он отметил, что договоренностей между ХАМАС и Израилем не было бы без участия американского политика.
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Израиль до этого освободил первых 90 палестинских заключенных. Женщины оказались на свободе в рамках соглашения с движением ХАМАС в обмен на освобождение трех заложниц из сектора Газа.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня. СМИ сообщали, что на первом этапе сделки Тель-Авив освободит две тысячи палестинцев в обмен на 33 израильтян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru