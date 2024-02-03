Пентагон заявил, что спецназ Ирана напрямую угрожает безопасности американцев

По словам генерала, «Аль-Кудс» и связанные с ними группировки представляют прямую угрозу.

«Мы продолжим предпринимать шаги, делать все необходимое, чтобы защитить наших граждан и привлечь к ответственности тех, кто угрожает их безопасности», — указал Курилла.

Ранее командование ВС США заявило, что в рамках ответа на атаку на американскую базу в Иордании поразило более 85 целей КСИР и связанных с ним формирований, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

