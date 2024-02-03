Пентагон заявил, что спецназ Ирана напрямую угрожает безопасности американцев
Входящие в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) силы специального назначения «Аль-Кудс» несут угрозу стабильности Ирака и безопасности США. Об этом заявил глава Центрального командования американских ВС генерал Майкл Курилла, сообщается на странице ведомства в соцсети Х.
По словам генерала, «Аль-Кудс» и связанные с ними группировки представляют прямую угрозу.
«Мы продолжим предпринимать шаги, делать все необходимое, чтобы защитить наших граждан и привлечь к ответственности тех, кто угрожает их безопасности», — указал Курилла.
Ранее командование ВС США заявило, что в рамках ответа на атаку на американскую базу в Иордании поразило более 85 целей КСИР и связанных с ним формирований, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru