Петр Порошенко заразился COVID-19

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам бывшего украинского лидера, он получил положительный тест на COVID-19, добавив, что со вторника находится дома на карантине, пишет «Газета.ру».

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Порошенко выразил надежду на скорое выздоровление и призвал украинцев соблюдать меры индивидуальной защиты в целях борьбы с эпидемией, передает Ura.ru.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что миллион умерших от коронавируса - это очень тревожный сигнал, свидетельствующий об уровне здравоохранения в отдельных странах. Так он прокомментировал информацию ВОЗ о том, что число жертв пандемии коронавируса превысило отметку в 1 млн.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКоронавирусПётр Порошенко
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