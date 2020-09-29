Петр Порошенко заразился COVID-19

Порошенко выразил надежду на скорое выздоровление и призвал украинцев соблюдать меры индивидуальной защиты в целях борьбы с эпидемией, передает Ura.ru.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что миллион умерших от коронавируса - это очень тревожный сигнал, свидетельствующий об уровне здравоохранения в отдельных странах. Так он прокомментировал информацию ВОЗ о том, что число жертв пандемии коронавируса превысило отметку в 1 млн.







