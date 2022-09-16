Пентагон: США направят Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды
Стало известно, что включено в очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн.
В него попали боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийские радиолокационные станции, следует из заявления Пентагона.
Речь идет о 36 тыс. артиллерийских снарядах калибра 105 мм, 1 тыс. высокоточных артиллерийских снарядах калибра 155 мм, четырех противоартиллерийских РЛС, стрелковом вооружении и боеприпасах к нему.
Напомним, распоряжение об очередной военной помощи Киеву отдал президент США Джо Байден. Соответствующий меморандум он направил главе Госдепа США Энтони Блинкену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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