Пентагон: США направят Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды

В него попали боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийские радиолокационные станции, следует из заявления Пентагона.

Речь идет о 36 тыс. артиллерийских снарядах калибра 105 мм, 1 тыс. высокоточных артиллерийских снарядах калибра 155 мм, четырех противоартиллерийских РЛС, стрелковом вооружении и боеприпасах к нему.

Напомним, распоряжение об очередной военной помощи Киеву отдал президент США Джо Байден. Соответствующий меморандум он направил главе Госдепа США Энтони Блинкену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

