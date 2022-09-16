Байден распорядился выделить военную помощь Киеву на 600 млн долларов
16 сентября 202205:20
Американский лидер Джо Байден распорядился о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 600 млн долларов, сообщает администрация президента.
Соответствующий меморандум Байден направил главе Госдепа США Энтони Блинкену. Содержание документа пока не раскрывается.
Ранее стало известно о том, что Украина получит от США дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru