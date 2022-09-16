Байден распорядился выделить военную помощь Киеву на 600 млн долларов

Американский лидер Джо Байден распорядился о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 600 млн долларов, сообщает администрация президента.

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Соответствующий меморандум Байден направил главе Госдепа США Энтони Блинкену. Содержание документа пока не раскрывается.

Ранее стало известно о том, что Украина получит от США дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеВоенная ТехникаУкраинаДжо БайденСША
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