Папа римский: Зеленский должен сесть за стол переговоров

Папа Римский считает, что глава Украины Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на хорошо знакомого с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Папа Римский признал, что конфликт на Украине является «мировой войной»

«Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы. Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия… Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров», – заявил Севастьянов. Он отметил, что Франциск таким образом выразил свое мнение о поставках танков на Украину.

Власти ФРГ на предстоящей неделе примут решение о поставках танков Leopard Украине. Вероятнее всего, Берлин положительно решит вопрос с отправкой техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийПапа Римский Франциск
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