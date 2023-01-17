Папа римский: Зеленский должен сесть за стол переговоров
Папа Римский считает, что глава Украины Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на хорошо знакомого с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.
«Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы. Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия… Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров», – заявил Севастьянов. Он отметил, что Франциск таким образом выразил свое мнение о поставках танков на Украину.
Власти ФРГ на предстоящей неделе примут решение о поставках танков Leopard Украине. Вероятнее всего, Берлин положительно решит вопрос с отправкой техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- Кличко рассказали о состоянии энергоресурсов в Киеве
- Папа римский: Зеленский должен сесть за стол переговоров
- Косачев прокомментировал требование ЕС о бесплатных полетах над Сибирью
- Борисов: «Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников
- Число пострадавших в массовой аварии с маршруткой в Калуге возросло до 9 человек
- Минцифры: Российские мобильные операторы работают во всех новых регионах
- Автодилеры: В России перестали работать мобильные приложения ряда брендов
- Великобритания отправит Украине 100 единиц бронетехники
- «На колени не поставили»: В США заявили о неудачной попытке сломать экономику России
- В Госдуме призвали вырезать из российских кинолент кадры с актерами-предателями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru