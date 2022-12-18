Папа Римский признал, что конфликт на Украине является «мировой войной»

Папа Римский Франциск полагает, что конфликт на Украине стал «мировой войной» и не закончится в ближайшей перспективе. Об этом он заявил интервью испанской газете ABC 18 декабря.



Франциск рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в третий раз направил к нему «одного из своих религиозных советников». По словам Папы Римского, он остается на связи и помогает украинской стороне.

«Я не вижу конца (конфликта - прим. НСН) в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», - отметил он.

По словам главы Ватикана, в конфликт на Украине отражает «много интересов», потому что «уже несколько рук вовлечено в войну».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с военной операцией на Украине выступил с обращением к священнослужителям и пастве, призвав избежать жертв среди мирного населения и помогать пострадавшим. Обращение предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на сайте Московского Патриархата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

