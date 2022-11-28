Папа Римский решил не ездить в Киев, не посетив Москву

Папа Римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив при этом и Москву, сообщает журнал Amerika.

При этом он отметил, что ранее сообщал о своей готовности приехать в Россию, но получил ответ главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что такой необходимости нет.

Песков заявил, что идея Ватикана о посредничестве не востребована Украиной

Ране пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует намерение Ватикана быть посредником между Россией и Украиной.

Он отметил, что аналогичную готовность представить свою площадку выразил целый ряд стран и зарубежных государственных деятелей, однако это не востребовано Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаПапа Римский
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