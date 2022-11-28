Папа Римский решил не ездить в Киев, не посетив Москву

Папа Римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив при этом и Москву, сообщает журнал Amerika.

При этом он отметил, что ранее сообщал о своей готовности приехать в Россию, но получил ответ главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что такой необходимости нет.