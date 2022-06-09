СМИ: отказ стран критиковать Россию стал провалом США и их союзников
Отказ ряда стран мира критиковать действия Москвы на Украине стали результатом «серьезной ошибки» Соединенных Штатов и их союзников, сообщает Bloomberg.
Ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать спецоперацию на Украине. По данным агентства, это стало «серьезной ошибкой» западных стран.
Так, во время голосования в Генассамблее ООН, российскую спецоперацию отказались осуждать 35 стран, включая КНР, Индию, ЮАР и ряд других. Как считает Bloomberg, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз с США «бесперспективен».
Кроме того, проходящий Саммит Америк привел к новым разногласиям: лидеры региона сопротивляются стремлению Вашингтона приглашать страны по своему усмотрению.
Напомним, возможный отказ президентов Мексики и Бразилии приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе нанесет «унизительный удар» американскому лидеру Джо Байдену. Встреча, задуманная как демонстрация возрождающегося лидерства Вашингтона в Западном полушарии, грозит Белому дому серьезными репутационными потерями.
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