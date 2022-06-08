В Белом доме перепутали Бразилию и Венесуэлу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер перепутала Бразилию и Венесуэлу.

СМИ рассказали об «унизительном ударе» Байдену из-за Саммита Америк

Это произошло на брифинге. «США продолжают признавать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы», — ответила она на просьбу журналиста подтвердить сообщения о том, что бразильский президент Жаир Болсонару поставил условием своего участия в саммите Америк отсутствием ряда тем в повестке президента США Джо Байдена.

Речь идёт, в том числе об отсутствии критики со стороны американского лидера относительно вырубки лесов в Амазонии.

Напомним, возможный отказ президентов Мексики и Бразилии приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе нанесет «унизительный удар» американскому лидеру Джо Байдену. Встреча, задуманная как демонстрация возрождающегося лидерства Вашингтона в Западном полушарии, грозит Белому дому серьезными репутационными потерями.

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ФОТО: скриншот видео
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