СМИ рассказали об «унизительном ударе» Байдену из-за Саммита Америк
Возможный отказ президентов Мексики и Бразилии приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе нанесет «унизительный удар» американскому лидеру Джо Байдену. Об этом пишет New York Times.
Издание отмечает, что встреча, задуманная как демонстрация возрождающегося лидерства Вашингтона в Западном полушарии, грозит Белому дому серьезными репутационными потерями. По данным New York Times, главы ряда государств Латинской Америки и Карибского бассейна думают о бойкоте саммита.
Принятое ранее Вашингтоном решение не приглашать на мероприятие представителей Кубы, президентов Венесуэлы и Никарагуа вызвало критику главы Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который заявил, что не поедет на саммит, «если будут исключения, если пригласят не всех».
Кроме того, встречу может пропустить президент Бразилии Жаир Болсонару: в стране могут опасаться, что США воспользуются саммитом для давления на бразильские власти. Издание считает, что отсутствие Болсонару на Саммите Америк грозит подорвать прогресс темам перемены климата и защиты демократии, а отказ Обрадора от визита усложнит решение вопросов миграции.
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