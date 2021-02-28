Власти США разрешили применение вакцины от Johnson & Johnson

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дала добро на экстренное применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson, сообщает РИА Новости.

Это даст возможность применять препарат для вакцинирования людей возрастом от 18 лет. Как считают эксперты, польза от применения вакцины от Johnson & Johnson превосходит риски возникновения побочных эффектов.

Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на одобрение вакцины от коронавируса

В ходе испытаний зарегистрировано семь случаев смерти среди получивших плацебо и ни одного летального исхода среди получивших вакцину.

Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины в Соединенных Штатах 5 февраля. Однокомпонентная вакцина компании показала эффективность в 66% для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 и 85% — для предотвращения тяжелого течения болезни.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаСША
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