Около 50 сотрудников госдепа США заразились коронавирусом

По словам Помпео, один из заразившихся вирусом сотрудников администрации скончался.

Глава Госдепа также выразил соболезнования семьям всех американцев, у которых от последствий заражения умерли родственники. По последним данным, в США уровень смертности от инфекции является наибольшим среди всех стран мира – 3 415 человек.

В настоящее время в США известно о более чем 175 тысячах подтвержденных диагнозов коронавируса.

