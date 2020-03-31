Около 50 сотрудников госдепа США заразились коронавирусом

Около 50 сотрудников госдепа США оказались заражены коронавирусной инфекцией COVID-2019. Как сообщает Интерфакс, соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

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По словам Помпео, один из заразившихся вирусом сотрудников администрации скончался.

Глава Госдепа также выразил соболезнования семьям всех американцев, у которых от последствий заражения умерли родственники. По последним данным, в США уровень смертности от инфекции является наибольшим среди всех стран мира – 3 415 человек.

В настоящее время в США известно о более чем 175 тысячах подтвержденных диагнозов коронавируса.

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