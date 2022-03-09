Около 250 иностранцев эвакуированы с Украины в Крым на бронепоезде
Министерство обороны России эвакуировало бронепоездом с Украины в Крым 248 граждан нескольких иностранных государств, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Эвакуация проведена из Херсонской области (Украина) в Армянск (Крым). Из 248 эвакуированных было 38 детей. Это граждане Турции, Украины, Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Марокко и Индии.
Отмечается, что в дальнейшем будет решаться вопрос об отправке всех иностранных граждан на родину.
Ранее украинские СМИ сообщили о начале первого этапа эвакуации. В социальных сетях появились видео с людьми в автобусах. В настоящее время из города Сумы продолжается эвакуация мирных жителей.
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