Около 250 иностранцев эвакуированы с Украины в Крым на бронепоезде

Эвакуация проведена из Херсонской области (Украина) в Армянск (Крым). Из 248 эвакуированных было 38 детей. Это граждане Турции, Украины, Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Марокко и Индии.

Отмечается, что в дальнейшем будет решаться вопрос об отправке всех иностранных граждан на родину.

Ранее украинские СМИ сообщили о начале первого этапа эвакуации. В социальных сетях появились видео с людьми в автобусах. В настоящее время из города Сумы продолжается эвакуация мирных жителей.

