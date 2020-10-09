Новости за ночь: США обвинила Россию в попытке помешать в создании вакцины от COVID-19

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран делают все, чтобы помешать Америке создать собственную вакцину от COVID-19.

По его словам, несмотря на то, что Россия официально объявила о созданной вакцине, половина населения этой страны не верит этому. Эвана сообщил, что такие сообщения он видел. Глава контразведки в связи с этим выразил сомнение, что Россия сможет вывести вакцину на мировой рынок, передает РИА Новости.

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Он выразил уверенность, что обвиненные им страны пытаются похитить данные о разработке американской вакцины, пишет «Газета.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина будет готова после президентских выборов, отмечает RT.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекорде по заражениям новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Согласно ВОЗ, за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 338 779. Уточняется, что за этот день больше всего заражений зафиксировано на американском континенте (122 тыс.) и Европе (почти 97 тыс.)


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСШАВакцина
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