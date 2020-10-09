Новости за ночь: США обвинила Россию в попытке помешать в создании вакцины от COVID-19

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран делают все, чтобы помешать Америке создать собственную вакцину от COVID-19.

По его словам, несмотря на то, что Россия официально объявила о созданной вакцине, половина населения этой страны не верит этому. Эвана сообщил, что такие сообщения он видел. Глава контразведки в связи с этим выразил сомнение, что Россия сможет вывести вакцину на мировой рынок, передает РИА Новости.