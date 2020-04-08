Новости за ночь: Число жертв коронавируса в США за сутки стало рекордным

Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса было зафиксировано в Штатах 4 апреля, тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах, сообщает «Утро.ру».

Самая тяжелая ситуация со смертями в Нью-Йорке — более 4 тыс. человек.

Между тем, Управление гражданской обороны Италии в среду заявило о заметном улучшении ситуации с коронавирусом на территории страны. Италия сильнее всех пострадала от пандемии коронавируса. По общему числу умерших от инфекции - почти 16 тысяч человек - она удерживает печальное первенство. Итальянский журналист и общественный деятель, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза в эфире НСН рассказал, почему так произошло.

«Италия оказалась совершенно не готова к этой ситуации, не было быстрой реакции. По всей вероятности, вирус появился в конце ноября – начале декабря. И практически месяц реакция была неадекватная. Вирус свободно распространялся. Когда поняли, что ситуация чрезвычайная, приняли жесткие меры. Но с опозданием. Мы опаздывали на 25-30 дней. Это и привело к таким печальным результатам. Сейчас у нас боле 15 тысяч жертв, в основном, старшего возраста», - говорит Кьеза.