Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в Газе

Израильские силы окружают дом руководителя движения ХАМАС Яхьи Синвара, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Апокалипсисом назвали в ООН ситуацию в секторе Газа

Глава правительства Израиля назвал поимку лидера ХАМАС вопросом времени, пишут СМИ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала третью фазу наземной операции в сектор Газа. Глава генштаба Герци Халеви заявил об окружении Хан-Юниса — крупнейшего города на юге палестинского анклава.

ХАМАС накануне отказалось отпустить оставшихся заложников без прекращения боев. Член политбюро движения Усама Хамдан призвал Израиль вернуться к гуманитарной паузе, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраильНетаньяху

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