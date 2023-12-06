Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в Газе
Израильские силы окружают дом руководителя движения ХАМАС Яхьи Синвара, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Глава правительства Израиля назвал поимку лидера ХАМАС вопросом времени, пишут СМИ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала третью фазу наземной операции в сектор Газа. Глава генштаба Герци Халеви заявил об окружении Хан-Юниса — крупнейшего города на юге палестинского анклава.
ХАМАС накануне отказалось отпустить оставшихся заложников без прекращения боев. Член политбюро движения Усама Хамдан призвал Израиль вернуться к гуманитарной паузе, отмечает «Радиоточка НСН».
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