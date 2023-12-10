Число погибших в секторе Газа увеличилось до 18 тысяч

В результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 17 997 человек, сообщил на пресс-конференции представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра. По его словам, число раненых превысило 49 тысяч, пишет РИА Новости.

Палестинское движение ХАМАС 9 декабря заявило о разрушении Большой мечети Омара (Великая мечеть Газы). Возведенное в пятом веке здание было крупнейшей мечетью палестинского анклава.

По данным палестинского агентства WAFA, с начала конфликта в Газе погибли более 60 спортивных деятелей, передает «Радиоточка НСН».

