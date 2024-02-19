Нетаньяху назвал «красной линией» сравнение ситуации в Газе с Холокостом
Сравнение президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуации в Секторе Газа с Холокостом – пересекает «красную линию», сообщил в Telegram премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Так он отреагировал на слова бразильского лидера, который возмутился происходящим в Палестине, назвав это геноцидом.
«Высказывания президента Бразилии постыдны и имеют серьезные последствия. Речь идет о принижении значения Холокоста и попытке нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на защиту», – указал израильский премьер.
По его словам, те, кто сравнивает действия Израиля в Секторе Газа с геноцидом евреев в годы Второй мировой войны, переходят «красную черту».
Также Нетаньяху отметил, что Израиль «борется за свою защиту, соблюдая международное право», и намерен продолжать «до полной победы».
Ранее президент США Джо Байден на встрече с королем Иордании Адбаллой II заявил, что единственный способ решить палестино-израильский конфликт — признать независимость Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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