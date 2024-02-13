СМИ: Байден призвал Израиль признать Палестину

Политики призвали к решению конфликта на основе создания двух государств. При этом Байден напомнил, что является «давним и пожизненным сторонником Израиля», однако признание Палестины - единственно верное решение в сложившейся ситуации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре Джо Байденом высказался против создания палестинского государства. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

