СМИ: Байден призвал Израиль признать Палестину

Президент США Джо Байден на встрече с королем Иордании Адбаллой II заявил, что единственный способ решить палестино-израильский конфликт - признать независимость Палестины. Об этом пишет издание The New York Times.

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Политики призвали к решению конфликта на основе создания двух государств. При этом Байден напомнил, что является «давним и пожизненным сторонником Израиля», однако признание Палестины - единственно верное решение в сложившейся ситуации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре Джо Байденом высказался против создания палестинского государства. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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