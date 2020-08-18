Немецких туристов отзывают из Испании

По прибытию из Испании все путешественники будут обязаны сдать тест на COVID-19 и уйти на карантин до получения результатов. Также допускается вариант, когда турист предъявляет справку об отрицательных анализах, которые были сделаны в последние 48 часов.

Немецкие туроператоры уже закрыли полетные программы в Испанию и предлагают поменять свои планы, выбрав другие направления. Тем, кто пребывает там сейчас, туроператоры объявили, что туристы могут покинуть страну досрочно.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН объяснил, почему бронировать гостиницы в Европе лучше уже сейчас.

