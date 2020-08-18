Немецких туристов отзывают из Испании
В течение ближайшей недели порядка 40 тыс немецких туристов должны уехать с Балеарских островов и других территорий Испании. Об этом пишет Tourprom, ссылаясь на пересмотр германским правительством списка безопасных для посещения стран в связи с коронавирусом. Согласно рекомендациям, не вызывают пока опасений лишь Канарские острова.
По прибытию из Испании все путешественники будут обязаны сдать тест на COVID-19 и уйти на карантин до получения результатов. Также допускается вариант, когда турист предъявляет справку об отрицательных анализах, которые были сделаны в последние 48 часов.
Немецкие туроператоры уже закрыли полетные программы в Испанию и предлагают поменять свои планы, выбрав другие направления. Тем, кто пребывает там сейчас, туроператоры объявили, что туристы могут покинуть страну досрочно.
Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН объяснил, почему бронировать гостиницы в Европе лучше уже сейчас.
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