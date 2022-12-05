СМИ: НАТО планирует использовать на Украине новые технологии борьбы с Россией
НАТО намерена задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии. Об этом сообщает Politico.
«Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках», — отмечает издание.
В материале указано, что киберсилы НАТО применили новые технологии во время учений, прошедших в Таллине на минувшей неделе. Альянс в том числе использовал адаптацию применения технологий искусственного интеллекта.
Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия использует зиму как оружие против Украины в ходе спецоперации, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме
- СМИ: НАТО планирует использовать на Украине новые технологии борьбы с Россией
- Оксфордский словарь назвал словом 2022 года выражение «режим гоблина»
- Кудрин станет советником по корпоративному развитию «Яндекса»
- СМИ: В Евросоюзе обсудили подготовку девятого пакета санкций против России
- Взрыв произошел на стоянке авиатехники на аэродроме под Рязанью
- Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях между США и ЕС
- МИД Японии: Нефть с «Сахалина-2» не подпадает под потолок цен на российское сырье
- В Польше обвинили Украину во лжи о выплаченном долге за военную помощь
- В США предупредили, что идеализм Запада может привести к войне с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru