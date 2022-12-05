СМИ: НАТО планирует использовать на Украине новые технологии борьбы с Россией

НАТО намерена задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии. Об этом сообщает Politico.

Генсек НАТО заявил о крупнейших мировых киберучениях в Эстонии

«Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках», — отмечает издание.

В материале указано, что киберсилы НАТО применили новые технологии во время учений, прошедших в Таллине на минувшей неделе. Альянс в том числе использовал адаптацию применения технологий искусственного интеллекта.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия использует зиму как оружие против Украины в ходе спецоперации, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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