СМИ: НАТО планирует использовать на Украине новые технологии борьбы с Россией

«Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках», — отмечает издание.

В материале указано, что киберсилы НАТО применили новые технологии во время учений, прошедших в Таллине на минувшей неделе. Альянс в том числе использовал адаптацию применения технологий искусственного интеллекта.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия использует зиму как оружие против Украины в ходе спецоперации, напоминает телеканал «360».

