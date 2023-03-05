На Западе заявили о преимуществе России на ВСУ в Артемовске
Российские добровольческие силы добились позиционного преимущества над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом докладе.
«Российские силы, похоже, обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определенных районов Бахмута», — отмечается в документе.
По мнению американских аналитиков, командование ВСУ рассматривает вариант отхода из Артемовска, чтобы избежать полное окружение со стороны российских сил.
Ранее командующий восточной группировкой ВСУ, генерал Александр Сырский второй раз приехал в Артемовск (Бахмут). Это свидетельствует о сложной военной ситуации, пишет The New York Times.
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