На Западе заявили о преимуществе России на ВСУ в Артемовске

Российские добровольческие силы добились позиционного преимущества над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом докладе.

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«Российские силы, похоже, обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определенных районов Бахмута», — отмечается в документе.

По мнению американских аналитиков, командование ВСУ рассматривает вариант отхода из Артемовска, чтобы избежать полное окружение со стороны российских сил.

Ранее командующий восточной группировкой ВСУ, генерал Александр Сырский второй раз приехал в Артемовск (Бахмут). Это свидетельствует о сложной военной ситуации, пишет The New York Times.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияСШАУкраинаВСУ
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