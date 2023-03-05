На Западе заявили о преимуществе России на ВСУ в Артемовске

МО: Шойгу обратил внимание на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава армии в полевых условиях МИД: РФ готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами МЧС: на юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками СМИ: более сотни стран одобрили соглашение о защите Мирового океана Гидрометцентр: в Москве в воскресение -1…+1, мокрый снег