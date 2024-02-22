На Украине заявили о риске остаться без снарядов через два месяца

ВСУ вынуждены экономить артиллерийские снаряды, поскольку их запас может закончиться через два месяца ввиду задержки помощи от США. Об этом сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана.

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Он подчеркнул, что ВСУ значительно сократили количество артобстрелов. Гетьман назвал такую ситуацию недопустимой.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK признал, что российская армия обладает преимуществом в воздухе.

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ФОТО: РИА Новости
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