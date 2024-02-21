На Украине признали преимущество России в воздухе
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK признал, что российская армия обладает преимуществом в воздухе.
Политик добавил, что российские солдаты сбросили тысячи корректируемых авиабомб на Авдеевку. Также министр отметил, что уменьшились объемы поставок снарядов от украинских партнеров. Он подчеркнул важность получения ракет большой дальности для ВСУ, чтобы можно было атаковать «склады и командные пункты в тылу».
Шмыгаль указал на то, что украинская армия пытается при помощи дронов нивелировать нехватку боеприпасов. Он, в частности, объяснил дефицитом снарядов невыгодное положение Украины на фронте.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у России есть преимущество перед Украиной в артиллерии и иных видах вооружений.
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