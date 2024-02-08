На Украине выразили заинтересованность в совместном с Польшей производстве БПЛА

Дипломат выразил уверенность, что совместное производство БПЛА позволит Киеву как можно быстрее победить в противостоянии с Москвой.

Зварыч добавил, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль готовится посетить Варшаву. Он отметил, что это не просто официальный визит, но еще и «совместные межправительственные консультации».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который находится с визитом в Киеве, заявил, что Украине не требуются поставки беспилотников из ЕС, так как страна производит это оборудование в достаточном количестве.

