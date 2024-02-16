Зеленский признал превосходство российской армии в вооружениях
16 февраля 202416:42
У России есть преимущество перед Украиной в артиллерии и иных видах вооружений. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщило агентство РИА Новости.
Зеленский назвал преимущество России «критическим» и подчеркнул, что Киев страдает из-за значительного уменьшения объема поставок от союзников.
Ранее сообщалось, что Шольц и Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru