Зеленский признал превосходство российской армии в вооружениях

У России есть преимущество перед Украиной в артиллерии и иных видах вооружений. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщило агентство РИА Новости.

Офис Зеленского сообщил о начале переговоров с Данией по гарантиям безопасности

Зеленский назвал преимущество России «критическим» и подчеркнул, что Киев страдает из-за значительного уменьшения объема поставок от союзников.

Ранее сообщалось, что Шольц и Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву.

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ФОТО: скриншот с видео
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