На Кубе у россиянина обнаружен коронавирус

По данным агентства, состояние заразившегося 45-летнего россиянина оценивается как критически-стабильное. Мужчина прибыл на остров через Францию 12 марта.

Помимо российского гражданина за прошедшие сутки заразились три кубинца и один француз. На данный момент общее число заразившихся на островном государстве составляет 40 человек. В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти Кубы приняли решение ограничить въезд для иностранных граждан на 30 дней.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ускорении распространения коронавируса в мире.

