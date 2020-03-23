У Меркель пока не нашли коронавирус

Первый тест на определение коронавируа COVID-19, через который прошла канцлер ФРГ Ангела Меркель, показал отрицательный результат, сообщает издание Focus.

Как отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, в ближайшие дни у канцлера будут взяты новые анализы.

Меркель вынужденно ушла на карантин, так как контактировала со своим домашним врачом — у него подтвержден коронавирус. В окружении канцлера подчеркивают, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Германии перевалило за 25 тысяч человек, 93 пациента скончались.

