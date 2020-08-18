Погиб ещё один участник белорусских акций протеста
В Минске скончался ещё один участник массовых акций протеста – 19-летний молодой человек, которого в ночь на 16 августа сбил автомобиль Renault. Об этом заявила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передаёт «Интерфакс».
Она рассказала, что перед трагедией молодой человек находился на проезжей части. Один из водителей сделал ему замечание, попросив уйти с дороги на тротуар, но тот проигнорировал просьбу и через некоторое время угодил под другую машину, отметили в МВД.
Это третий погибший за период с начала протестных акций.
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