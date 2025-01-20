Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ в Белгородской области

Губернатор отметил, что целью дрона стал движущийся автомобиль, в котором находилась женщина. Инцидент произошел возле поселка Октябрьский (Белгородский район). Женщину с баротравмой госпитализировали в белгородскую городскую больницу №2, ей оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, добавил Гладков, шесть частных домов получили повреждения вследствие артобстрела в городе Шебекино.

Ранее Минобороны России сообщило, что над территорией России нейтрализовали 31 украинский беспилотник.

