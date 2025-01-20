Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал мирную жительницу в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор отметил, что целью дрона стал движущийся автомобиль, в котором находилась женщина. Инцидент произошел возле поселка Октябрьский (Белгородский район). Женщину с баротравмой госпитализировали в белгородскую городскую больницу №2, ей оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, добавил Гладков, шесть частных домов получили повреждения вследствие артобстрела в городе Шебекино.
Ранее Минобороны России сообщило, что над территорией России нейтрализовали 31 украинский беспилотник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru