Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал мирную жительницу в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

На выплаты пострадавшим в Белгородской области направят еще 240 млн рублей

Губернатор отметил, что целью дрона стал движущийся автомобиль, в котором находилась женщина. Инцидент произошел возле поселка Октябрьский (Белгородский район). Женщину с баротравмой госпитализировали в белгородскую городскую больницу №2, ей оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, добавил Гладков, шесть частных домов получили повреждения вследствие артобстрела в городе Шебекино.

Ранее Минобороны России сообщило, что над территорией России нейтрализовали 31 украинский беспилотник.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПроисшествияГубернаторБелгородская областьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры