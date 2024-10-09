Минобороны: Российские войска нанесли удары по энергообъектам Украины
Российская армия атаковала энергетические объекты Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились при поддержке артиллерии, ракетных войск, ударных БПЛА и оперативно-тактической авиации. Урон был нанесен объектам, снабжающим горюче-смазочными материалами ВСУ. Об их местоположении информации нет.
Кроме того, были поражены скопления военной техники и живой силы украинской армии в 141-м районе боевых действий. Также силы ПВО уничтожили 68 БПЛА и зенитную управляемую ракету ЗРК «С-200», переделанную для стрельбы по наземным целям.
Ранее Военно-космические силы России нанесли удар по украинскому предприятию «Мотор Сич» в Запорожье, уничтожив порядка 250 украинских дронов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru