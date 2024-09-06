В подполье рассказали об ударе по месту производства дронов ВСУ в Павлограде
6 сентября 202410:56
Место производства украинских реактивных беспилотников в Павлограде Днепропетровской области подверглось атаке. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Ранее стало известно, что в Павлограде прогремели взрывы, пишет RT. До этого в Днепропетровской области и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу.
Как отметил Лебедев в беседе с РИА Новости, по Павлограду был нанесен удар.
«По территории самого завода, где производят БПЛА с реактивными двигателями», — уточнил подпольщик.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru