В подполье рассказали об ударе по месту производства дронов ВСУ в Павлограде

Место производства украинских реактивных беспилотников в Павлограде Днепропетровской области подверглось атаке. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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Ранее стало известно, что в Павлограде прогремели взрывы, пишет RT. До этого в Днепропетровской области и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Как отметил Лебедев в беседе с РИА Новости, по Павлограду был нанесен удар.

«По территории самого завода, где производят БПЛА с реактивными двигателями», — уточнил подпольщик.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:БеспилотникиУкраина

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