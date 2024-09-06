В подполье рассказали об ударе по месту производства дронов ВСУ в Павлограде

Ранее стало известно, что в Павлограде прогремели взрывы, пишет RT. До этого в Днепропетровской области и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Как отметил Лебедев в беседе с РИА Новости, по Павлограду был нанесен удар.

«По территории самого завода, где производят БПЛА с реактивными двигателями», — уточнил подпольщик.

