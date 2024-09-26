Минобороны РФ: Ударом ВКС по заводу «Мотор Сич» уничтожены до 250 дронов

Военно-космические силы РФ нанесли удар по украинскому предприятию «Мотор Сич» в Запорожье, уничтожив, таким образом, около 250 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В подполье рассказали об ударе по месту производства дронов ВСУ в Павлограде

В военном ведомстве уточнили, что были уничтожены цеха предприятия, где собирали дроны, а также места их хранения. На «Мотор Сич» собирают боевые дроны ударного типа, двигатели для военных самолетов и переоснащают ракеты С-200 для их применения по наземным целям.

Ранее российские войска поразили завод, производивший двигатели для самолетов ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВКС РФАвиаударЗапорожьеЗавод

Горячие новости

Все новости

партнеры