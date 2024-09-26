Минобороны РФ: Ударом ВКС по заводу «Мотор Сич» уничтожены до 250 дронов

Более 260 социально ориентированные НКО получили поддержку Москвы в этом году Несколько бывших промышленных зон в Москве будут реорганизованы Сергей Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог у ЦКАД в Новой Москве Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года