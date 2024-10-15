ВСУ потеряли на Курском направлении более 23 150 военнослужащих

В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 23 150 военнослужащих.

Также российские войска подбили 158 танков, 72 БМП и 100 БТР, 918 боевых бронированных машины и 189 артиллерийских орудий.

Кроме того, были поражены 37 пусковых установок РСЗО, девять установок ЗРК и девять РЛС контрбатарейной борьбы, 48 станций РЭБ, 632 автомобиля.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что около половины территории Курской области, которая была занята украинскими войсками, освобождена российскими военными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

