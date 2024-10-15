ПВО сбила три дрона ВСУ над Белгородской, Курской и Тульской областями

Три украинских беспилотника самолетного типа сбили над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, в течение минувшей ночи военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА... над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее над Курской, Белгородской и Брянской областями сбили 13 украинских дронов, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры