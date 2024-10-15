ПВО сбила три дрона ВСУ над Белгородской, Курской и Тульской областями
15 октября 202407:58
Три украинских беспилотника самолетного типа сбили над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в течение минувшей ночи военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА... над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее над Курской, Белгородской и Брянской областями сбили 13 украинских дронов, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru