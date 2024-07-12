Минобороны России: ВСУ атаковали дом со своими сослуживцами

По словам украинского военного, его пообещали после мобилизации, что отправят рыть окопы в Харьковской области, однако он попал на передовую. Группа Демчинского попал под обстел в ходе выполнения боевого задания и спряталась в доме.

За двое суток солдаты ВСУ не дождались помощи от своего командования. Через два дня к дому отправили БТР, который открыл по зданию огонь.

В ходе обстрела были ранены двое военных, после этого Демчинский и его сослуживцы сдались в плен.

Ранее два автомобиля были атакованы дронами-камикадзе ВСУ в Борисовском районе Белгородской области.

