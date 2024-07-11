Гладков: Семь человек пострадали при обстреле Шебекино

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадали пять женщин и двое мужчин. По словам Гладкова, женщину с осколочными ранениями направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще у одной пострадавшей, указал Гладков, закрытая черепно-мозговая травма и также осколочные ранения.

Губернатор добавил, что в трех домах побились окна, повреждены два социальных и три коммерческих объекта.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в селе Ржевка Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

