Гладков: Семь человек пострадали при обстреле Шебекино

Семь жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны украинской армии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали Муром, Красное и Шебекино в Белгородской области

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадали пять женщин и двое мужчин. По словам Гладкова, женщину с осколочными ранениями направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще у одной пострадавшей, указал Гладков, закрытая черепно-мозговая травма и также осколочные ранения.

Губернатор добавил, что в трех домах побились окна, повреждены два социальных и три коммерческих объекта.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в селе Ржевка Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская область

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