Минобороны Чехии: правительство не намерено отправлять военнослужащих на Украину
20 марта 202405:18
Руководство Чехии не намерено отправлять военнослужащих на Украину, сообщает агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Там указали, что появившаяся информация о якобы намеченной на 1 апреля отправке является ложью. Согласно законодательству Чехии, ни один солдат не может быть направлен за границу без согласия обеих палат парламента.
Ранее стало известно, что премьер Чехии не захотел направлять военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru