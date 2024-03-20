Минобороны Чехии: правительство не намерено отправлять военнослужащих на Украину

Руководство Чехии не намерено отправлять военнослужащих на Украину, сообщает агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Дуда: В НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину

Там указали, что появившаяся информация о якобы намеченной на 1 апреля отправке является ложью. Согласно законодательству Чехии, ни один солдат не может быть направлен за границу без согласия обеих палат парламента.

Ранее стало известно, что премьер Чехии не захотел направлять военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеУкраинаЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры