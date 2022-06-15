Минфин США: обсуждается предел закупочных цен на нефть РФ

Американские власти за закрытыми дверями ведут переговоры с партнерами и союзниками о возможном установлении предельной закупочной цены на нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы Минфина США Уолли Адейемо.

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По его словам, ряд стран, среди которых Индия, Китай, Турция, Южная Корея, Япония, всё еще покупают российскую нефть. Проблема заключается в том, что не всегда известно, откуда она поступает.

Отмечается, что Россия, несмотря на ограничительные меры, увеличила доход от продажи нефти.

Напомним, Минфин США временно разрешил проводить все связанные с энергоносителями сделки с рядом попавших под санкции российских банков. Также в разрешении указаны сжиженный природный газ, нефтепродукты, природный газ, уголь, древесина или сельскохозяйственные продукты, используемые для производства биотоплива или урана в любой форме

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ФОТО: РИА Новости
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