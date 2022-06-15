Минфин США: обсуждается предел закупочных цен на нефть РФ
Американские власти за закрытыми дверями ведут переговоры с партнерами и союзниками о возможном установлении предельной закупочной цены на нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы Минфина США Уолли Адейемо.
По его словам, ряд стран, среди которых Индия, Китай, Турция, Южная Корея, Япония, всё еще покупают российскую нефть. Проблема заключается в том, что не всегда известно, откуда она поступает.
Отмечается, что Россия, несмотря на ограничительные меры, увеличила доход от продажи нефти.
Напомним, Минфин США временно разрешил проводить все связанные с энергоносителями сделки с рядом попавших под санкции российских банков. Также в разрешении указаны сжиженный природный газ, нефтепродукты, природный газ, уголь, древесина или сельскохозяйственные продукты, используемые для производства биотоплива или урана в любой форме
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