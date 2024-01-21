Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела Донецка
Глава ДНР Денис Пушилин объявил понедельник днем траура по жертвам обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», - написал глава республики в своем Telegram-канале.
ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка в воскресенье утром. Жертвами атаки стали 25 человек.
Министерство иностранных дел России назвало произошедшее варварским террористическим актом. В ведомстве констатировали, что у Киева нет политической воли к миру, сообщает «Радиоточка НСН».
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