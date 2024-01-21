Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела Донецка

«Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», - написал глава республики в своем Telegram-канале.

ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка в воскресенье утром. Жертвами атаки стали 25 человек.

Министерство иностранных дел России назвало произошедшее варварским террористическим актом. В ведомстве констатировали, что у Киева нет политической воли к миру, сообщает «Радиоточка НСН».

