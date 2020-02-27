Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 520 человек

В Италии коронавирусом нового типа COVID-2019 заразились 528 человек. Об этом свидетельствуют обновлённые данные властей страны, которые приводит информационное агентство ANSA.

Итальянцы рвутся из охваченных коронавирусом зон

За сутки зафиксировано 75 новых случаев заражения и две смерти от последствий коронавируса. Таким образом, число жертв болезни в Италии достигло 14.

По словам главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, распространение коронавируса затронуло небольшую территорию. Изолированные населённые пункты занимают 0,5% территории Ломбардии и 0,2% территории Венето – карантин введён в отдельных населённых пунктах.

Власти России рекомендовали россиянам не ездить в Италию, а Ростуризм посоветовал оператором остановить продажу путёвок в эту страну.

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ФОТО: pixabay.com
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