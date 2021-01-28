Лукашенко рассказал, что спецслужбы пресекли попытки «взрывать дома и улицы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы пресекли попытки «взрывать дома и улицы». Об этом сообщает БелТА.

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По словам белорусского президента, со временем Комитет госбезопасности обнародует факты об этом. Он также рассказал, что раскрыты также каналы поставок боеприпасов и взрывчатки.

«Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их», - сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия «не рухнет на колени» даже в условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия
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