Лукашенко рассказал, что спецслужбы пресекли попытки «взрывать дома и улицы»

По словам белорусского президента, со временем Комитет госбезопасности обнародует факты об этом. Он также рассказал, что раскрыты также каналы поставок боеприпасов и взрывчатки.

«Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их», - сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия «не рухнет на колени» даже в условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении.



