Лукашенко рассказал, что спецслужбы пресекли попытки «взрывать дома и улицы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы пресекли попытки «взрывать дома и улицы». Об этом сообщает БелТА.
По словам белорусского президента, со временем Комитет госбезопасности обнародует факты об этом. Он также рассказал, что раскрыты также каналы поставок боеприпасов и взрывчатки.
«Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их», - сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия «не рухнет на колени» даже в условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Лукашенко рассказал, что спецслужбы пресекли попытки «взрывать дома и улицы»
- Навальный на апелляции обвинил суд в беззаконии
- Росстат: численность населения России сократилась на полмиллиона человек
- После нападений на полицию на несогласованной акции в Москве возбудили семь уголовных дел
- После несогласованных акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru