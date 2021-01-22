Лукашенко пообещал, что Белоруссия «не рухнет на колени»
Белоруссия «не рухнет на колени» даже в условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, 2021 год начался с неопределенности. "И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое. Будем исходить из этого", - сказал глава государства.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- Суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
- Лига безопасного интернета призвала ограничить TikTok в РФ из-за призывов к протестам
- Глава Евросовета и Путин обсудили арест Навального
- Песков заявил о праве вузов отчислять студентов за участие в митингах
- Лукашенко пообещал, что Белоруссия «не рухнет на колени»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru