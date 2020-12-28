Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания

Выдвижение делегатов во Всебелорусское народное собрание начнется уже во вторник, 29 декабря. По словам президента Белорусcии Александра Лукашенко, это «орган прямого народовластия», делегатами должны стать «люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ».

Российский посол назвал санкции способом «оторвать» Россию от Белоруссии

Шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в первой половине февраля, передаёт БЕЛТА.

Республиканский и региональные организационные комитеты уже приступили к работе по подготовке к мероприятию, сообщает телеканал «360».

Первый Всебелорусский съезд был проведен в 1996 году, напоминает RT.

Ранее Лукашенко пообещал, что Белоруссия станет лучше, чем была до августовских выборов президента республики.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры