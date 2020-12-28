Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания

Шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в первой половине февраля, передаёт БЕЛТА.

Республиканский и региональные организационные комитеты уже приступили к работе по подготовке к мероприятию, сообщает телеканал «360».

Первый Всебелорусский съезд был проведен в 1996 году, напоминает RT.

Ранее Лукашенко пообещал, что Белоруссия станет лучше, чем была до августовских выборов президента республики.

