Российский посол назвал санкции способом «оторвать» Россию от Белоруссии
Существует «глобальный план» по отрыву Белоруссии от России, считает российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. Об этом он заявил в интервью каналу СТВ.
Он отметил, что санкции против Минска устраняют конкуренцию на региональных рынках, и лишает Россию возможности сотрудничать с Белоруссией. Посол не считает, что санкции связаны с политической ситуацией в стране.
Посол также отметил, что мир после пандемии и условия ведения внешней политики станут жестче, а это значит, что государства с развитым производством будут стремиться «продавливать» свои товары на региональные рынки в обход России.
Протесты в Белоруссии начались в преддверии и после проведения президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил действующий президент Александр Лукашенко. СМИ сообщали, что по меньшей мере 1400 человек получили серьезные травмы в ходе протестов.
Страны ЕС и США после выборов ввели санкции в отношении нескольких белорусских чиновников, которых они считают виновными в фальсификации выборов и силовом подавлении мирных акций.
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