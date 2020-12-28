Российский посол назвал санкции способом «оторвать» Россию от Белоруссии

Существует «глобальный план» по отрыву Белоруссии от России, считает российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. Об этом он заявил в интервью каналу СТВ.

Он отметил, что санкции против Минска устраняют конкуренцию на региональных рынках, и лишает Россию возможности сотрудничать с Белоруссией. Посол не считает, что санкции связаны с политической ситуацией в стране.

Посол также отметил, что мир после пандемии и условия ведения внешней политики станут жестче, а это значит, что государства с развитым производством будут стремиться «продавливать» свои товары на региональные рынки в обход России.

Протесты в Белоруссии начались в преддверии и после проведения президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил действующий президент Александр Лукашенко. СМИ сообщали, что по меньшей мере 1400 человек получили серьезные травмы в ходе протестов.