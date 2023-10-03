Лондон одобрил атаки ВСУ по российским бойцам ракетами Storm Shadow
3 октября 202303:33
Украинская армия может применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российским военным, сообщает Daily Express со ссылкой на главу Министерства обороны Великобритании Гранта Шаппса.
По его словам, власти России нарушили мир на территории Европы. Глава военного ведомства потребовал и дальше поддерживать Украину. Шаппс указал, что боевые действия потребляют вооружение, снаряды и людей с огромной скоростью.
Ранее Британия намекнула на отправку своего флота в Черное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru