В России выявлены 4,7 тысячи новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердилась у 4748 человек, сообщили 18 августа в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Показатель продолжает плавно снижаться – он ниже, чем в последние дни.
Больше всего новых заболевших в Москве – 693. В российской столице уровень эта цифра держится на одном уровне уже две недели. В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что показатель ежедневно выявляемых случаев заражения уже достиг минимального уровне и, вероятно, больше снижаться не будет, напоминает «Свободная пресса».
На втором месте по новым случаям за прошедшие сутки – Санкт-Петербург (157), на третьем – Свердловская область (149).
Общее число случаев заражения с начала пандемии коронавируса в России достигло 932,5 тысячи человек, из них 742,6 тысячи уже выздоровели (+6,5 тысячи за минувшие сутки), уточняет RT. Скончались 15872 пациента (+ 132 за сутки).
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Заразились
932 тыс.+4 748 / сут.
Умерли
15 872+132 / сут.
Выздоровели
743 тыс.+6 527 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru