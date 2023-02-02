Лавров: Россия стремится отодвинуть ВСУ от своих границ

Российские войска пытаются отодвинуть ВСУ на безопасное для Москвы расстояние. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Россия 24».

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Политик добавил, что чем более дальнобойное оружие Запад поставляет Украине, тем дальше придется оттеснять украинские войска от российской территории.

Ранее Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ощущает себя «несамостоятельной фигурой» и осознает, что им манипулируют. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВСУСергей Лавров
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