Лавров: Россия стремится отодвинуть ВСУ от своих границ

Политик добавил, что чем более дальнобойное оружие Запад поставляет Украине, тем дальше придется оттеснять украинские войска от российской территории.

Ранее Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ощущает себя «несамостоятельной фигурой» и осознает, что им манипулируют. Об этом сообщило агентство НСН.

